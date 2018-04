Dólar sobe sem novidades e bate R$ 3,18 O dólar comercial subiu com força na manhã de hoje, mas os operadores garantem que não há preocupações novas entre os investidores. O argumento consensual para a alta, que ao final da manhã era de 2,76% (R$ 3,17), é a saída de recursos aproveitando a calmaria dos últimos dias. "Como o dólar recuou nos últimos quatro dias, os investidores com compromissos a honrar devem ter avaliado que este é um momento de oportunidade de compra e antecipam operações", diz um especialista, acrescentando que o comportamento dos títulos da dívida externa, que operaram em queda durante a manhã, também foi uma influência negativa no mercado cambial. Analistas dizem que, na situação atual, a moeda norte-americana não tem fôlego nem para expressivas altas, nem importantes quedas. Mesmo com a valorização forte desta manhã, a avaliação é de que o mercado vive um momento de trégua, aguardando novidades para escolher um novo patamar para as cotações. Além das remessas, a alta do dólar também estaria sendo favorecida pelo baixo volume de negócios, que intensifica as oscilações. As novidades mais esperadas para que seja feita uma reavaliação do cenário são a viagem do presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, e do ministro da Fazenda, Pedro Malan, para reuniões com banqueiros. O mercado não espera grandes quantias, mas gostaria de ver, pelo menos, o compromisso de que os bancos estrangeiros manterão os atuais volumes de financiamento ao Brasil. Segundo estimativa do BC, o crédito internacional ao Brasil já foi cortado em cerca de 20%. Quanto à sucessão presidencial, os investidores ainda alimentam a esperança de haver uma recuperação de José Serra nas pesquisas eleitorais. As próximas, inclusive, já devem computar os efeitos do horário eleitoral, que começou na terça-feira, e no qual Serra tem ampla vantagem na distribuição do tempo. Embora muitos digam que, aos poucos, o mercado esteja absorvendo a possibilidade de que o segundo turno seja disputado por dois candidatos de oposição, o mercado não abandonou sua preferência por José Serra (PSDB/PMDB). Mercados Às 15h, o dólar comercial estava sendo vendido a R$ 3,1780; em alta de 3,01% em relação às últimas operações de ontem. Ao longo do dia, o valor mínimo negociado foi de R$ 3,1100 e o máximo, de R$ 3,1800. Com o resultado apurado agora, o dólar acumula uma alta de 36,66% no ano e de 9,06% nos últimos 30 dias. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagavam taxas de 22,250% ao ano, frente a 21,730% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em agosto de 2003 apresentam taxas de 25,750% ao ano, frente a 25,100% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 1,44% em 9573 pontos e volume de negócios de cerca de R$ 303 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 29,48% em 2002 e de 3,21% só em agosto. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, 13 apresentaram baixa. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta alta de 0,21% (a 8976,4 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - sobe 0,19% (a 1411,99 pontos). O euro opera em queda de 0,98%; sendo negociado a US$ 0,9692. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em queda de 0,30% (383,72 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.