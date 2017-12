Dólar sofre nova queda e termina semana em R$ 2,732 O dólar comercial fechou a semana com mais uma baixa. Nesta sexta-feira, queda de 0,40%, cotado a R$ 2,7320 na compra e R$ 2,7340 na venda. O Paralelo fechou a R$ 2,9430 na compra e R$ 3,0200 na venda, alta de 0,57%. Na cotação média (Ptax) do Banco Central, a R$ 2,7324 na compra e R$ 2,7332 na venda, queda de 0,65%. O dólar turismo ficou cotado a R$ 2,6700 na compra e R$ 2,8200 na venda, queda de 0,70%. O Ibovespa fechou em alta de 0,53%, em 24.997 pontos, entre a máxima de +0,83% e a mínima de -0,45%, com volume de R$ 1,010 milhão. Contrato de Ibovespa futuro para dezembro, alta de 0,48%, em 25.200 pontos, entre a máxima de +0,80% (25.280 pontos) e mínima de -0,72% (24.900 pontos). C-Bond a 100,875 centavos de dólar, estável. O ouro na BM&F ficou cotado em R$ 39,650 o grama, queda de 0,4%. Ouro na Comex de Nova York a US$ 451,90 a onça troy, alta de 0,13%.