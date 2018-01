Dólar subiu 0,95% apesar de leilão de linha externa O Banco Central vendeu US$ 276 milhões em três leilões de linha externa ontem, anunciou outro leilão equivalente de US$ 150 milhões para hoje, mas o mercado quer oferta de dólar à vista. Segundo fontes do mercado, há demanda pelo dólar "pronto" por empresas e bancos para o pagamento de compromissos externos que estão vencendo (cerca de US$ 3,2 bi este mês) ou para remessas de lucros e dividendos. Por isso, pelo segundo dia seguido, o dólar comercial encerrou na cotação máxima, com alta de 0,95%, a R$ 3,725, maior patamar desde 29 de outubro. Segundo profissionais ouvidos pela Agência Estado, a demora da indicação pelo governo eleito dos nomes para o Banco Central e o Ministério da Fazenda e a disparada do IPC-Fipe de novembro para 2,65% (o mais alto desde agosto de 1995) sustentaram o mau humor. E como o volume de negócios à vista diminuiu, houve espaço para especulação. O giro financeiro no D+2 à vista encolheu 4,28%, para cerca de US$ 677,7 milhões. Após o fechamento dos negócios, a assessoria de Luiz Inácio Lula da Silva informou que o presidente eleito não deve anunciar os nomes que irão compor o novo Ministério antes de comunicar a decisão à executiva nacional do PT. A reunião da executiva deverá ocorrer nesta sexta-feira, um dia antes do encontro do diretório nacional do partido, no sábado. A expectativa é de que o dólar poderá permanecer pressionado. Na Bovespa, o índice teórico paulista fechou em queda de 0,21% e o giro financeiro somou R$ 498 milhões. Em Nova York, às 18 horas, o Dow Jones recuava 0,57% e a Nasdaq cedia 0,59%. O pano de fundo para o ambiente negativo na Bolsa continuou sendo o câmbio e a expectativa de que o Copom será mais truculento na reunião deste mês.