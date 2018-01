Dólar subiu forte no início do dia As incertezas em relação à Argentina pressionaram novamente as cotações do dólar na abertura dos negócios hoje. O dólar chegou à cotação máxima do dia, de R$ 2,7770 e, para conter a alta, o Banco Central (BC) anunciou um leilão de um milhão de NTN-D (títulos cambiais) com vencimento em 19 de junho de 2002. Após o leilão, a moeda norte-americana recuou para R$ 2,7550 e às 11h15, era vendida a R$ 2,7560, com queda de 0,18%. A viagem sigilosa do ministro da Economia, Domingo Cavallo, aos Estados Unidos deixou os investidores ainda mais inseguros sobre os rumos da economia do país vizinho. O ministro volta hoje à Argentina e as atenções dos investidores estão direcionadas para a divulgação de novos fatos. Mesmo a imprensa argentina foi pega de surpresa. Alguns jornais afirmaram que o objetivo da viagem de Cavallo foi conseguir mais recursos, outros disseram que acordos sobre a implantação oficial do sistema de dolarização na Argentina era a meta do ministro. De qualquer forma, também a demora na divulgação de um novo pacote de medidas econômicas na Argentina, em função da falta de um acordo entre o governo Fernando De la Rúa e governadores de províncias, gera instabilidade nos mercados. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,25%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 24,000% ao ano, frente a 23,850% ao ano ontem. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.