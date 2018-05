Dólar supera os R$ 3,75 com exterior e mantém trajetória de alta

O dólar segue em alta no exterior e frente o real, atingindo máxima aos R$ 3,7775, alta de 2,11%. O nervosismo é reflexo de uma enorme incerteza que ronda tanto a economia global – o que vem derrubando as moedas dos países emergentes – quanto o mercado local, às voltas com um cenário que conjuga uma recuperação muito frágil da atividade econômica e uma enorme indefinição em relação às eleições de outubro. Ontem, o dólar atingiu R$ 3,6994, sua maior cotação em pouco mais de dois anos, e a Bolsa registrou o maior recuo em um ano.

+ Dólar caro X Viagem marcada: Veja como resolver esse dilema

Internamente, a busca por proteção cambial prossegue em meio ainda ao desconforto dos investidores com a situação fiscal do governo, ausência de reformas e o cenário eleitoral desfavorável a candidato pró-mercado. O salto só não é maior porque há ofertas pontuais de exportadores, segundo um operador de uma corretora.

+ Selic a 6,5% gera fuga dos fundos de renda fixa

Lá fora, investidores seguem comprando a divisa americana apoiados pela perspectiva de que o Federal Reserve (banco central americano) tende a apertar o passo ao elevar as taxas de juros neste ano, à medida que indicadores positivos da economia dos Estados Unidos colaboram para essa visão e a valorização do petróleo contribui para pressionar os índices de preços. Ontem, o presidente da distrital de Dallas do Fed, Robert Kaplan, comentou que não vê os EUA em uma recessão e se disse confiante com a economia americana, que deve crescer entre 2,5% e 2,75% este ano.

+ Mercado já cogita alta da taxa de juros em setembro

Também segue no radar a atual rodada de discussões comerciais entre EUA e China, que começou ontem e prossegue hoje em Washington.

+ Incertezas com economia elevam dólar, apesar de medida cautelosa do BC

Bolsa. O mercado acionário brasileiro vive mais um dia pesado e a Bovespa iniciou os negócios nesta sexta-feira em queda de mais de 1,5%, ampliando as perdas de 3,37% registradas na véspera. O Ibovespa, que ontem fechou aos 83.621,94 pontos, queimou o nível dos 83 mil pontos já de cara, nos ajustes da abertura, e perdeu também o patamar dos 82 mil pontos, ainda que pontualmente.

O movimento de vendas tem continuidade em meio à piora dos índices acionários no exterior mas também diante do persistente desconforto do mercado com a perspectiva de alta dos juros básicos mais cedo este ano, engatilhada pela decisão do Copom de manter, na quarta-feira, a Selic no patamar de 6,50% ao ano, contrariando expectativa de corte para 6,25%

Entre as empresas mais negociadas, os papéis da Petrobras, que ontem perderam 4%, devem continuar pressionados em função do atraso na revisão do contrato de cessão onerosa de exploração do pré-sal.