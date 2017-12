Dólar tem a maior alta ante o euro em quatro meses O Departamento do Tesouro dos EUA informou que o país recebeu uma entrada de recursos estrangeiros de US$ 87,6 bilhões em novembro, mais que o triplo dos US$ 27,8 bilhões do mês anterior e bem acima dos US$ 4,3 bilhões de outubro. Com esses dados, o dólar teve a maior alta ante o euro em quatro meses. A moeda européia recuava a US$ 1,2399 no início da tarde, um forte queda ante o nível de US$ 1,2599 de ontem. O secretário do Tesouro dos EUA, John Snow, reafirmou que a administração do presidente George W. Bush apóia uma política de dólar forte, embora também tenha declarado que as taxas cambiais devem ser estabelecidas pelos mercados. Snow fez estas declarações durante sua visita a New York Mercantile Exchange (Nyse). O secretário declinou em comentar o que ele chama de "nível relativo das moedas". Mas ele disse, "nós temos uma política firme. Essa política tem sido articulada por mim e meus predecessores repetidamente. Nós apoiamos um dólar forte. Um dólar forte é de interesse nacional". Em resposta à pergunta feita sobre a preocupação expressada esta semana por autoridades na Europa sobre o vigor do euro, Snow respondeu: "A melhor maneira de estabelecer valores relativos das moedas é através de mercados de câmbio abertos e competitivos". Hoje, o euro recuou para seu menor nível este ano frente ao dólar, em parte refletindo a crescente preocupação das autoridades monetárias da zona do euro sobre a rápida valorização da moeda. Esta manhã, o euro chegou a recuar a US$ 1,2387 na mínima durante os mercados (intraday), de US$ 1,2570 no fim da tarde de ontem em Nova York, e bem abaixo da máxima histórica de US$ 1,29 registrada na segunda-feira. Sobre a economia Sobre a economia dos EUA, Snow disse que estava "animado" pela direção que estava tomando, embora "muito ainda tenha de ser feito". Ele citou um número de fortes indicadores econômicos, pedidos de auxílio-desemprego - que caíram ao menor nível desde o início do breve período de recessão em 2001 -, crescimento do PIB, vendas no varejo e números de construção. Snow destacou ainda os benefícios à economia da baixa inflação e das taxas de juros reduzidas. As informações são da Dow Jones.