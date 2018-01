Dólar tem a menor cotação desde 29 de maio de 2002 O dólar retomou a trajetória de queda nesta quarta-feira, recuando 0,79%, para R$ 2,516, a menor cotação desde 29 de maio de 2002 (R$ 2,514), enquanto o paralelo subiu 0,50%, vendido a R$ 2,817. O Ibovespa teve outro dia indefinido e caiu 0,25%. A movimentação antecipada das tesourarias de bancos visando ao enfraquecimento da taxa média ponderada do dólar comercial (ptax), sexta-feira, influenciou diretamente a queda da moeda americana. Tanto que houve fluxo de entrada negativo, e mesmo assim, as cotações recuaram. Como as tesourarias e os investidores estão predominantemente posicionados na venda no mercado futuro de câmbio, e reafirmaram essas apostas, a expectativa é de novas quedas do dólar, se o humor externo não piorar. Para alguns operadores, o comercial poderá se aproximar logo dos R$ 2,50. Mesmo assim, há dúvidas quanto à volta do Banco Central ao mercado. No mercado futuro, os dez vencimentos de dólar negociados projetaram queda. Para 1.º de maio, a sinalização é de um recuo de 0,92%. A Bolsa paulista registrou um movimento inverso ao da véspera. Se a terça-feira a Bovespa fechou em alta enquanto as Bolsas caíam em Wall Street, nesta quarta-feira ela recuou e o mercado em Nova York subiu (Dow Jones 0,47% e Nasdaq 0,16%). O movimento financeiro ficou em R$ 1,224 bilhão. O pregão ficou o tempo todo no negativo, apesar de a queda do petróleo futuro ter ajudado as Bolsas americanas. Entre as ações que compõem o Ibovespa, as maiores altas foram de Cemig ON (3,83%), Cesp PN (3,65%) e Eletrobrás ON (3,16%). As maiores quedas foram de Petrobras ON (3,51%), Klabin PN (3,45%) e Bradespar PN (3,09%). O mercado de juros operou motivado pela expectativa de que ata do Copom, que será divulgada nesta quinta-feira, tenha um tom tranqüilizador. Essa aposta provocou uma queda significativa nas taxas, especialmente dos contratos com vencimentos mais longos. O risco país avançou 0,45%, para 446 pontos, e o C-Bond ganhou 0,06%, vendido pelo valor de face.