Dólar tem alta impressionante: R$ 2,84 O dólar hoje assustou, resistindo a seis intervenções do Banco Central, totalizando 4,7 milhões de títulos cambiais. Os negócios funcionaram até mais tarde e o comercial para venda chegou a ser negociado a impressionantes R$ 2,84 - alta de 2,72%. No final do dia, fechou em R$ 2,835, com alta de 2,72%. As bolsas no mundo inteiro despencaram num dia muito nervoso. Os investidores reagiram ao pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que equivaleu a uma declaração de guerra, confirmada pelo envio de tropas ao Golfo Pérsico e Mediterrâneo Oriental. O secretário de Estado (equivalente a ministro das Relações Exteriores), Colin Powell, confirmou que está em negociações com o Irã para cooperação na guerra. Os EUA precisarão usar no mínimo o espaço aéreo do Paquistão ou do Irã para atacar o Afeganistão. O presidente Bush garantiu que a ação militar está próxima e que será longa, com muitos custos - leia-se bilhões de dólares e vidas de soldados norte-americanos. Essa descrição corresponde às análises de especialistas em assuntos militares, e é o que os mercados temiam. Outra preocupação é que o conflito não se atenha às fronteiras do regime Taliban, mas acabe contaminando outros países da região, como as potências nucleares - Paquistão e Índia -; produtores de petróleo, como Irã, Iraque e os demais da Península Arábica; além de acirrar as tensões entre israelenses e palestinos. A região é muito instável, e qualquer erro pode provocar grandes repercussões. Daí que investidores no mundo inteiro estejam fugindo de aplicações de risco, como ações e ativos em países emergentes. A maior procura agora é por ouro, francos suíços e títulos do governo norte-americano. Os mercados continuarão tensos conforme o desenrolar dos fatos, e é possível que ainda haja altas maiores. Fechamento dos mercados. O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,835, com alta de 2,72%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,19%.Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 24,550% ao ano, frente a 24,000% ao ano ontem. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 1,68%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,68%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 3,25%. E não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.