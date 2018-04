Dólar tem cotação mais baixa desde maio de 2001 O dólar rompeu, nesta sexta-feira, pela segunda vez na semana, a barreira de R$ 2,30, fechando em R$ 2,28, o nível mais baixo desde 10 de maio do ano passado. O fluxo positivo de recursos para o País e a expectativa de que empresas e bancos brasileiros captem mais de US$ 2 bilhões nas próximas semanas derrubaram as cotações, levando os bancos a atuar na ponta de venda. A nova baixa do petróleo também contribuiu para a queda de 0,96% registrada pela moeda, que acumula desvalorização de 3,6% desde 25 de março. Além disso, algumas empresas têm deixado de renovar as operações de proteção cambial (hedge). O forte recuo da moeda reabriu as discussões sobre o impacto de um dólar mais barato sobre a balança comercial (ler abaixo). O mercado de câmbio operou quase o dia todo em queda, animado com as notícias de que o País deve receber uma enxurrada de dólares nas próximas semanas - a Petrobras, por exemplo, deve captar pelo menos US$ 300 milhões; o BNDES, de US$ 300 milhões a US$ 500 milhões; a Telemar, US$ 500 milhões; o Banco do Brasil, US$ 300 milhões; a Caixa, de US$ 200 milhões a US$ 300 milhões. Cresce a oferta O diretor de Tesouraria do Lloyds TSB, Pedro Thomazoni, diz que a expectativa de novas entradas levou as tesourarias de bancos a desmontar posições compradas (em que se aposta na alta das cotações), aumentando a oferta de dólares. Além disso, há outras instituições que já estavam jogando suas fichas na queda do dólar. Toda essa movimentação acentua a trajetória de queda das cotações. O fluxo de dólares para o País tem sido realmente significativo. O US$ 1,07 bilhão obtido com a venda das ações da Vale do Rio Doce, por exemplo, passou pelo mercado entre 25 de março e 1º de abril. O BNDES havia informado que o dinheiro entraria direto do Banco Central (BC) para o Tesouro, mas a operação foi feita pelo mercado e contribuiu para testar o nível de R$ 2,30. O ex-presidente do BC Gustavo Loyola, sócio da Tendências Consultoria Integrada, destaca ainda o bom desempenho da balança comercial como uma das causas para a queda das cotações. No primeiro trimestre, o superávit ficou em US$ 1,028 bilhão, principalmente pela queda nas importações. "E os fluxos não relacionados à balança comercial, como os investimentos diretos e as captações de empresas, também estão bastante elevados", afirma Loyola. Alguns operadores estimam que o volume de investimentos diretos em março ficou em US$ 2,5 bilhões, um número bastante expressivo. Loyola ressalta ainda a importância da queda do risco Brasil, que terminou 2001 em 859 pontos e agora está em 726 pontos (7,26 pontos porcentuais acima do título equivalente do Tesouro americano). Um risco país mais baixo torna mais baratas as captações no exterior, além de indicar o maior apetite dos investidores estrangeiros por ativos brasileiros. O mercado aposta que o governo vai aproveitar o momento para emitir bônus globais nas próximas semanas. O economista-chefe do CSFB Garantia, Rodrigo Azevedo, acredita que a melhora no ambiente externo foi um fator decisivo. Ele lembra, primeiro, que a economia global está se recuperando mais rápido do que se esperava. "Além disso, houve uma redução da aversão ao risco no cenário internacional, que aumentou a demanda por ativos de mercados emergentes." Thomazoni ressalta que algumas empresas não têm renovado as operações de hedge, o que é confirmado pelo diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp, Maurice Costin. Segundo ele, muitas indústrias fecharam contratos em 2001 na casa de R$ 2,80, e agora amargam grandes prejuízos. "O hedge é uma garantia em caso de turbulências. Numa situação mais tranqüila, ela não é necessária, até porque tem um custo muito elevado."