Dólar tem desvalorização recorde no Brasil Estudo da Economática sobre a moeda norte-americana neste ano em sete países da América Latina e a Zona do Euro mostra que houve desvalorização em seis. No Brasil, Chile, Colômbia e Argentina a desvalorização do dólar é recorde histórico. O Brasil, que é pesquisado desde 1966, registrou este ano pela primeira vez desvalorização do dólar. A queda de 18,5% foi a maior entre os países pesquisados. Em segundo lugar aparece a Argentina, com queda de 15,6% do dólar em relação ao peso. Na Colômbia, pela primeira vez este ano desde 1993, o dólar desvalorizou 0,7% sobre o peso colombiano. No Chile, ocorreu a maior desvalorização do dólar desde 1992, de -14,2%. Na Venezuela e no México, as moedas locais se desvalorizaram 14% e 6,6 % respectivamente.