Dólar tem dia tranquilo O mercado de câmbio teve um dia tranquilo, apesar da baixa nas Bolsas de Valores nos Estados Unidos. Os últimos negócios no mercado comercial foram da ordem de R$ 1,804, com baixa de 0,11%. O resultado da média de negócios do dia, dado oficial do Banco Central, ainda não foi divulgado. O mercado acompanhou hoje a divulgação da balança comercial brasileira, que é o saldo positivo ou negativo entre as exportações e as importações do país. O saldo esperado pelos analistas, segundo apurou o editor Josué Leonel, era de algo entre US$ 100 milhões e US$ 150 milhões. O resultado foi um pouco melhor, com as exportações superando as importações em US$ 183 milhões em abril (superávit da balança comercial), segundo reportagem de Renato Andrade. A balança brasileira acumula superávit de US$ 209 milhões este ano até abril. No mesmo período de 99, a balança registrou déficit de US$ 782 milhões. A expectativa do governo é que a balança comercial feche este ano com superávit entre US$ 4 bilhões a US$ 5 bilhões. Um resultado bastante melhor que o déficit de US$ 1,2 bilhão do ano passado. Isso mostra que o País está conseguindo melhorar seu resultado comercial. No caso do Brasil, esta é uma necessidade. É preciso gerar superávit comercial para melhorar as contas externas, diminuindo a necessidade de capital estrangeiro para financiar as contas brasileiras. Como o Brasil tem grande endividamento externo, e, na posição de país emergente, sofre mais com as oscilações do mercado internacional, é importante ter um superávit comercial que diminua a fragilidade do país diante das instabilidades internacionais, dada sua dependência externa.