Dólar tem mais um dia de alta O mercado de câmbio teve hoje mais um dia de alta, com novas compras de dólares feitas pelo Banco Central e por investidores do mercado futuro. No encerramento dos negócios, a moeda norte-americana fechou em alta de 0,91%, cotada a R$ 2,896. A bolsa paulista caiu 1,55%, pressionada pelas pressões da inflação e do câmbio, além da decisão do BC dos EUA de manter o juro estável em 1%. As bolsas norte-americanas também operaram em queda após a anúcio do Federal Reserve. O mercado de juros teve um dia de correção, especialmente nos contratos mais longos. Os Dis subiram hoje, reagindo aos números de inflação.