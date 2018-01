Dólar tem queda forte com otimismo e entrada de recursos O câmbio recua com força, hoje, por causa da entrada de recursos e da reversão de posições dos investidores, segundo operadores. Eles lembram que, depois da retração de dezembro, quando os bancos internacionais mantêm posições compradas em moeda estrangeira, mais adequadas aos balanços, janeiro é um mês de reversão de posições. Isso, habitualmente, causa uma queda nas cotações do dólar no mês de janeiro. Nos últimos dias e, especialmente hoje, esse movimento habitual estaria sendo acentuado por um otimismo dos investidores em relação à transição política. A notícia mais comentada hoje é a possibilidade de o novo governo aumentar a meta de superávit. Isso, somado à rigorosidade sobre contas públicas que Lula tem pedido a seus ministros está agradando muito ao mercado. Além disso, o mercado está criando expectativas positivas em relação ao anúncio das medidas para aquecer a economia dos Estados Unidos, que Bush deve fazer amanhã. A perspectiva de que a economia norte-americana ganhe fôlego anima todos os emergentes. Os operadores dizem ainda que além da captação do Bradesco, de US$ 50 milhões, anunciada hoje, outras operações de entrada estão em andamento. Na hora em que os negócios pararam para o almoço (`13h25), a cotação do dólar estava em R$ 3,349, com recuo de 2,79%. Na mínima até o momento, o dólar foi comercializado a R$ 3,345. Clique aqui para saber como está o dólar