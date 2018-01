Dólar tem um dia mais pressionado O mercado financeiro passou a maioria desta quinta-feira com relativa calma. Do meio para o final da tarde, o quadro mudou. Compras mais expressivas pressionaram uma alta do dólar no fechamento. Os juros foram atrás, subindo um pouco. A Bolsa de Valores de São Paulo devolveu parte dos ganhos da manhã, mas ainda assim acabou fechando com alta, acompanhando as bolsas norte-americanas. Na economia real, as notícias foram positivas hoje. O PIB (Produto Interno Bruto) do país cresceu 3,08% no primeiro trimestre do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. A inflação da Fipe na primeira prévia de maio ficou em 0,03%, indicando continuidade de queda dos índices. E o índice de vendas do varejo nos Estados Unidos - que indica nível de aquecimento da economia e conseqüente pressão sobre a inflação - ficou abaixo do esperado. A expectativa era de um índice da ordem de 0,5% de crescimento, mas houve queda de 0,2% em abril. Os dados são todos positivos. Nos Estados Unidos, o indicador de menor pressão sobre a inflação favoreceu a alta das bolsas. Mas as expectativas com relação ao aumento dos juros, na próxima semana, continuam. E o mercado mantém um elevado nível de risco, com fortes oscilações, sem definir uma tendência. Amanhã, a divulgação de mais um índice de inflação nos Estados Unidos pode ajudar a definir melhor o que esperar do Banco Central norte-americano na próxima semana. A expectativa ainda é de alta dos juros de 6% para 6,5% ao ano. Dólar fecha mais salgado Com a alta do dólar no fechamento do dia, a moeda norte-americana passou a custar R$ 1,825. Isso equivale a uma alta de 0,27% sobre o fechamento de ontem. É um preço caro para o dólar, na opinião média do mercado. Compras mais fortes no final do dia acabaram puxando a cotação. Tanto que o dólar médio do Banco Central, que considera os volumes negociados a cada preço, fechou a R$ 1,8162, na ponta de venda, com queda de 0,04%. O mercado começa a comentar que haverá um forte volume de pagamentos externos no próximo mês, o que pode influenciar as cotações do dólar daqui para a frente. Mas sempre se lembra que a cotação no patamar de R$ 1,80 é bastante atraente para o exportador, de forma que um bom corredor de preços para o dólar estaria entre este preço e um pouco menos. Por enquanto, a cotação está mais alta. Hoje especificamente, havia comentários sobre a situação fiscal na Argentina, que é frágil. Isso poderia trazer preocupações para o mercado brasileiro. Mas não houve argumentação suficiente nesta direção. Como sempre, havendo falta de notícias concretas, o mercado trata de aproveitar as que existem para justificar seu comportamento. Juro sobe um pouco A taxa de juro também subiu no final do dia, puxada pelo dólar mais caro. Mas nada muito expressivo. O juro futuro sinalizado para outubro, que é o mês de maior volume de negócios neste segmento, fechou sinalizando taxa de 19,74% ao ano entre hoje e o vencimento. Ontem, este contrato, fazendo o ajuste comparativo, ficou na ordem de 19,55% ao ano. Nos swaps prefixados de um ano, as taxas fecharam também um pouco mais salgadas. Para o período, os juros estão na casa de 21,8% ao ano, considerando uma taxas para 252 dias úteis. Bolsa acompanha mercado americano A Bolsa de Valores de São Paulo também teve um dia hoje de oscilações, com predominância de alta. Logo pela manhã, o mercado acionário chegou a subir 2%. Mas foi devolvendo a alta durante o dia, até fechar com valorização modesta de 0,44%. Sem dúvida, pesou neste resultado a alta das ações no mercado norte-americano. Tanto a Bolsa de Nova Iorque, medida pelo índice Dow Jones, quanto a Nasdaq, bolsa eletrônica que reúne papéis de tecnologia, tiveram um dia de valorização, durante todo o pregão. No fechamento, a Nasdaq acumulava alta de 3,39%, e o Dow Jones de 1,72%. A bolsa no Brasil tem acompanhado mais de perto as oscilações do Nasdaq. E tem sofrido muito com as oscilações deste índice. Algumas ações de telecomunicações tiveram um desempenho mais positivo hoje. A Telesp PN, que tem o maior peso no índice da Bolsa, fechou com alta de 2,6%. A Telesp ON subiu hoje 7,4%.