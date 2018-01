Dólar terá alta de 3% no Brasil em 2003, diz Sobeet A Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet) estima desvalorização do real de apenas 3% em 2003. A cotação do dólar em 2002 deve fechar a R$ 3,50 e subirá para R$ 3,60 em 2003. O presidente da Sobeet, Antônio Corrêa de Lacerda, diz que as expectativas para o próximo ano centram-se na manutenção de uma baixa taxa de crescimento do PIB, na manutenção das taxas de inflação em patamar elevado em dois dígitos e na consolidação do ajuste no balanço de pagamentos (contas externas) Ele diz que o Brasil este ano promoveu ajuste acentuado nas contas correntes, diminuindo o saldo negativo de US$ 23,2 bilhões em 2001 para US$ 10 bilhões em 2002. A Sobeet reviu a estimativa de déficit em conta corrente de US$ 12,9 bilhões (relatório de outubro) para US$ 10 bilhões em 2002. O balanço de transações correntes deve declinar de um saldo negativo de US$ 10 bilhões em 2002 para US$ 8 bilhões em 2003. Segundo ele, o balanço de pagamentos para o próximo ano já está todo financiado. As necessidades de capital externo são estimadas em US$ 36 bilhões, há expectativa de entrada de investimento direto de US$ 15 bilhões e já estão assegurados recursos do FMI de US$ 24 bilhões. Lacerda diz que as retomadas das linhas de comércio exterior e de captação externa nos últimos dias podem acarretar até mesmo uma "valorização do real" no primeiro semestre de 2003. A Sobeet reviu a estimativa de crescimento do PIB em 2003 de 1,2% (estimativa do relatório de outubro) para 1,5%. A expectativa é que a taxa de juros atual caia de 25% ao ano para 19% ao final do próximo ano. A estimativa de inflação (IPC-FIPE) para este ano e para 2003 está em 10%. O saldo na balança comercial (exportações menos importações) está estimado em US$ 12,4 bilhões para 2002 e US$ 15,0 bilhões para 2003.