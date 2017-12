Dólar termina o dia no patamar máximo, <BR> em R$ 2,8750 O dólar comercial encerrou o dia no patamar máximo, cotado a R$ 2,8750 na ponta de venda, em alta de 1,23% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. No início das operações, a moeda norte-americana foi vendida a R$ 2,8380 e a cotação mínima foi de R$ 2,8350. Com o resultado de hoje, o dólar comercial acumula uma queda de 3,20% em junho e de 18,79% no ano. Segundo operadores ouvidos pela editora Silvana Rocha, tesourarias de bancos estão aproveitando as baixas cotações do dólar e intensificam a compra da moeda no mercado à vista. Além disso, as apostas de redução da Selic, a taxa básica de juros da economia, nesta semana, bem como da alíquota do compulsório - parcela de recursos que os bancos recolhem ao Banco Central - motivam o movimento mais forte de compra de dólares.