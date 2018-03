Dólar testa a barreira dos R$ 3,00 e abre em baixa Depois de uma terça-feira de sobe-e-desce, o dólar abriu hoje em baixa, e em baixa forte, de 1,22%, cotado abaixo da marca dos R$ 3,00, a R$ 2,988. O Banco Central inicia hoje a rolagem de vencimento de US$ 1,8 bilhão de dívida cambial (US$ 902 milhões em títulos e US$ 876 milhões em contratos de swap) do dia 15 de maio. Serão ofertados, das 12h às 13h, até 19.700 contratos de swap cambial (cerca de US$ 900 milhões) com cinco vencimentos diferentes. O lote de prazo mais curto vence em setembro próximo; o de prazo mais longo, em janeiro de 2008. O mercado deve observar o comportamento do BC na condução da operação, que pode definir uma alta ou baixa do dólar. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.