Dólar ultrapassa R$ 2,00 O dólar comercial atingiu, às 15:28, a cotação de R$ 2,00 pela primeira vez desde 27 de outubro de 1999. Às 16:00, a moeda seguiu sendo negociada a R$ 2,003, com alta de 0,75% em relação ao fechamento de sexta-feira. A alta coincidiu com a divulgação de dados sobre a balança comercial da primeira semana de fevereiro, que apresentou saldo negativo de US$ 78 milhões. No ano, o déficit já atinge US$ 557 milhões. Desde a criação do real, o dólar operou acima desse patamar em poucas ocasiões, todas elas depois do regime de câmbio livre, durante o ano de 1999. Primeiramente, na escalada que seguiu a liberação do câmbio, em 29 de janeiro e 1º de fevereiro. Depois, a marca foi superada durante 9 dias, entre 22 de fevereiro e 4 de abril. Depois disso, a moeda norte-americana manteve-se mais estável, mas atingiu picos acima de R$ 2,00 em 19 e 20 de outubro e em 27 de outubro.