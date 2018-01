Dólar ultrapassa R$ 3,00; juros disparam Com o mercado muito nervoso com as novas denúncias das revistas semanais sobre o caso Waldomiro, o dólar ultrapassou a marca dos R$ 3,00. Às 10h14, subia 1,55% sobre o fechamento de ontem, cotado a R$ 3,0060. Veja a cotação do dólar. O mercado de juros pegou fogo desde o reinício das operações no GTS, com as taxas dos contratos de DI futuro buscando suas máximas e todas ultrapassando a casa dos 16% - apenas o DI-abril tinha ajuste para a virada do dia acima de 16% (16,16%), enquanto os demais tinham ajuste abaixo. O juro do DI-janeiro/05, o contrato mais negociado na BM&F, disparou até a máxima de 16,70% - sua taxa de ajuste para hoje era 15,79%. O risco Brasil voltou a subir e superou 600 pontos