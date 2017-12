Dólar vai a R$ 2,56 e fecha em R$ 2,43 Hoje foi um dia de intensas especulações no mercado, levando as cotações do dólar para o recorde de R$ 2,56. O próprio mercado reconheceu que esse nível era excessivo, e as cotações começaram a cair. À tarde, o Banco Central (BC) interveio vendendo moeda. As especulações foram intensas, mas a base da alta da moeda norte-americana foi a determinação do BC anunciada ontem de limitar as intervenções no mercado a US$ 6 bilhões até o final do ano, numa média diária de US$ 50 milhões. A quantia é considerada pequena e a decisão de não intervir no mercado pontualmente foi mal recebida pelos mercados. O controle do câmbio agora, segundo a leitura dos investidores, deve vir por meio de forte alta nos juros. A intervenção de hoje pode ter sido meramente emergencial, mas há outras hipóteses para explicá-la. Mercado teme pacote argentino no final de semana A principal suspeita é que o BC espera um desfecho para as crises de curto prazo para agir com mais força quando a situação estiver mais definida. O desfecho esperado é o da crise argentina. O risco país não pára de subir e o mercado espera, com cada vez mais convicção, uma crise que envolva calote unilateral da dívida e desvalorização do peso, cancelando o regime de paridade cambial. O feriado de segunda-feira na Argentina aumentou a tensão. O governo argentino normalmente anuncia medidas econômicas no início de finais de semana prolongados. Como a credibilidade do país está muito baixa, é possível que saia um pacote econômico entre hoje e amanhã. A incerteza é grande, o que justifica a corrida ao dólar no Brasil. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,4350, com queda de 1,42%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 25,400% ao ano, frente a 26,000% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,00%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 0,79%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 2,17%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 3,65%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.