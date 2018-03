Dólar vai a R$ 2,8650 e Bolsa sobe 0,80% O dólar comercial fechou cotado a R$ 2,8650 na ponta de venda dos negócios, com queda de 0,35% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Este foi o patamar mínimo do dia. A cotação máxima do dólar alcançada hoje foi R$ 2,8950. Com este fechamento, a moeda norte-americana acumula baixa de 10,52% no mês de maio e de 19,07% neste ano. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou hoje com alta de 0,80%, em 13.320 pontos. O fechamento, segundo informou a Bolsa, é o maior em pontos desde 24 de abril do ano passado, quando o indicador terminou o dia em 13.380 pontos. Em Nova York, o índice Dow Jones fechou em alta de 1,42% e a Nasdaq apresentou elevação de 1,40% no final desta segunda-feira.