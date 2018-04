Dólar vai a R$ 3,00 mas tem pequeno recuo Durou pouco a festa com o acordo entre o Brasil e o FMI. Logo nos primeiros negócios, o dólar chegou à cotação máxima de R$ 3,00 e opera perto deste patamar. Às 11h36, a moeda norte-americana estava sendo vendida a R$ 2,9850, em alta de 2,58% em relação ao fechamento de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 22,400% ao ano, frente a 21,900% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo registrava queda de 1,85%. As avaliações mais otimistas de ontem deram lugar hoje a uma postura mais cautelosa em relação ao impacto do pacote sobre o cenário de curto e médio prazo no País. O mercado externo, que ontem comemorou o pacote do Fundo, hoje abre negativo com os problemas nos balanços de empresas. No entanto, a pior notícia para o mercado veio da política. A pesquisa Ibope divulgada ontem, com Serra caindo para os mesmos 11% de Garotinho e Ciro em alta, foi mal recebida. "O pacote do Fundo diminui a volatilidade, pois o BC deve agir se o câmbio estressar, mas o mercado só deve se acalmar de vez após a eleição, e isto dependendo do resultado e da postura do presidente eleito", comentou um operador