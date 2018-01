Dólar vai abaixo de R$ 3,30 A perspectiva de continuidade nas entradas de recursos e a formação de um consenso de que o leilão de rolagem da dívida cambial que vence dia 16 será bem sucedido alimentam a queda do dólar, nesta manhã. A cotação do dólar caiu abaixo de R$ 3,30, mas se mantém no intervalo que o mercado considera ponto de equilíbrio (entre R$ 3,20 e R$ 3,30). Às 10h56, estava a R$ 3,286 (queda de 0,87%). Na mínima, foi negociado a R$ 3,275, com desvalorização de 1,21%.