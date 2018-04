Dólar vai na contramão das bolsas e recua 0,5% O dólar fechou em queda nesta quarta-feira, num pequeno movimento de ajuste depois do feriado prolongado que se seguiu a uma semana de forte alta na cotação. A moeda norte-americana encerrou uma sessão mais curta devido à Quarta-Feira de Cinzas cotada a 2,379 reais, um recuo de 0,54 por cento. Ainda assim, no mês, o dólar segue com alta acumulada de 2,8 por cento. "Na sexta, o dólar teve uma alta grande. Acho que está havendo um ajuste técnico hoje", afirma Marcos Forgione, operador de câmbio da B&T Corretora de Câmbio. Na última sessão, a moeda norte-americana subiu 1,7 por cento. O pessimismo permanecia nos mercados externos após a divulgação de dados ruins sobre o mercado imobiliário norte-americano. Investidores reclaram também da falta de pistas dadas pelo presidente norte-americano, Barack Obama, na noite de terça-feira sobre como pretende revitalizar a economia. Em Nova York, as bolsas de valores exibiam perdas de mais de 1 por cento, no momento em que as operações no mercado de câmbio doméstico se encerravam, enquanto a Bovespa caía 0,9 por cento. De acordo com os dados mais atualizados da BM&F, o volume de dólar negociado no mercado à vista somava cerca de 1,95 bilhão de dólares, abaixo da média diária de fevereiro, de 2,6 bilhões de dólares. (Reportagem de José de Castro)