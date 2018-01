Dólar vai subir, enquanto escândalo chega mais perto de Dirceu As primeiras horas da manhã sinalizam mais uma sexta-feira tensa nas mesas de operações do mercado financeiro. Os desdobramentos do caso Waldomiro continuam e chegam cada vez mais perto do ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. (Clique aqui para ver o especial sobre o caso Waldomiro.) Em mais uma edição antecipada, a revista Época mostra que o ex-subchefe de Assuntos Parlamentares fez tráfico de influência já durante o governo Lula. Assim, cai por terra a maior defesa que Dirceu tem tido até o momento que seria o fato de os atos de corrupção de Waldomiro terem ocorrido em 2002, quando ele estava na Loterj. Na Veja, o filho do ex-governador Leonel Brizola, José Vicente Brizola, filiado ao PT, diz que teria sido pressionado a arrecadar recursos destinados à chapa majoritária do partido em 2002. Num e-mail para Waldomiro, Vicente escreve, entre outras coisas: "Lamentavelmente percebi que foste detonado como tantos outros. Claro está que o ´Cardeal´ Dirceu, quando o escândalo bate em sua porta, detona seus amigos, seus inimigos." E, antes mesmo do início dos negócios já estavam no Alvorada para uma reunião com o presidente Lula os ministros Dirceu, Palocci e Mantega. Ou seja, o maior temor do mercado, que até ontem ao final da tarde era a saída de Dirceu e a volta do desconhecido na gestão do PT, aumentou de probabilidade. Para complicar as coisas, estamos na véspera do feriado prolongado de Carnaval e, com tantas incertezas, os players do mercado não vão arriscar nada. A tendência é zerar posições e montar proteção para anular qualquer perigo que possa vir de Brasília nos próximos dias. Por volta das 9h30, o dólar para março era negociado em alta de 0,74%, a R$ 2,988. A perspectiva do mercado é de que o dia é de alta no dólar e o clima de bastante nervosismo.