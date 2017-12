Dólar vira com segundo leilão do BC e sobe 0,25% O dólar inverteu a tendência de queda que registrava desde a abertura dos negócios com a realização do segundo leilão de compra do Banco Central. Às 11h02, a moeda norte-americana atingiu R$ 2,797, com alta de 0,25%, na máxima até o momento. O resultado do segundo leilão ainda não foi divulgado.