Dólar vira e é negociado em alta leve Depois de começar o dia em levíssima queda, oscilando entre -0,07 e ?0,03, o dólar passou a operar em alta. Às 10h32, subia 0,31%, cotado a R$ 2,871. O mercado espera que o Banco Central anuncie hoje leilão para a rolagem de US$ 2,480 bilhões em títulos e swap cambial que vencem em 1º de julho. Como o dólar continua abaixo dos R$ 2,90 o mercado já espera que o BC continue a reduzir o porcentual de rolagem do débito - no máximo 90% do vencimento deve ser renovado, avaliam operadores. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.