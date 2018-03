Dólar, volátil, inverte mão de direção e cai um pouco Como haviam previsto operadores ouvidos pela Agência Estado, o dólar hoje está com um comportamento volátil. A abertura foi em alta pequena, de 0,17% (R$ 2,88); depois, a alta acelerou-se, até 0,63% (R$ 2,893). A partir de cerca de 11h30, o dólar inverteu a mão de direção e passou a cair. Às 12h30, estava cotado a R$ 2,869, em queda de 0,21% sobre o fechamento da sexta-feira. Na sexta-feira, o dólar comercial fechou em seu menor valor desde 19 de julho do ano passado, cotado a R$ 2,875 (-1,34%). A liquidez foi uma das menores do ano. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.