Dólar volta a cair O dólar, hoje fechou em queda de 0,22%%, em R$ 1,7830, revertendo a pequena alta de sexta-feira. A tendência observada nas duas últimas semanas tem sido de cotações abaixo do limite com o qual o mercado vinha trabalhando, entre R$ 1,79 e R$ 1,81. A cotação mínima do dólar hoje - de R$ 1,7670 - é a mais baixa desde 12 de abril. A retomada das quedas se deveu à divulgação de dados preliminares, indicando o desaquecimento da economia norte-americana. A expectativa em relação aos juros dos Estados Unidos tem sido decisiva para o comportamento dos mercados financeiros no mundo todo. O governo daquele País tem tentado induzir uma desaceleração a sua economia, através de elevações nas taxas de juros, pois teme pressões inflacionárias. Porém, se julgar que as elevações já promovidas surtiram o resultado esperado, pode manter as taxas estabilizadas nos atuais patamares. Os analistas dividem-se sobre a evolução dos juros básicos norte-americanos. Alguns acreditam na manutenção em 7,5% ao ano, enquanto outros apostam em uma elevação de 0,25 ponto percentual. Como há muita incerteza sobre o assunto, qualquer indicador pode fazer os mercados oscilarem. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou em alta de 0,10%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em alta de 2,84%. Bolsa em pequena queda e juros em alta A Bovespa, depois de operar o dia todo em alta, fechou em queda de 0,19%. As ações do setor de telefonia, de modo geral, fecharam com altas, destacando-se Telemar, cujos papéis ordinários - ON, com direito a voto - tiveram alta de 2,46% e Telenordeste celular PN - preferenciais, sem direito a voto -, com alta de 2,35%. Telerj PN sofreu queda de 2,00%. Petrobrás ON, a ação que o governo leiloará na próxima semana, fechou estável em R$ 46,40. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 17,850% ao ano, frente a 17,780% ao ano ontem. Para operadores ouvidos pela editora Lucinda Pinto, o comportamento dos juros deve-se muito mais à falta de motivação para queda do que a notícias que gerem nervosismo.