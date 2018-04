Dólar volta a cair e mira barreira dos R$ 2 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,0250, em queda de 0,34% em relação aos últimos negócios de Sexta-feira. Durante o dia a moeda norte-americana chegou a cair até R$ 2,0210. O patamar de fechamento desta segunda-feira, 9, foi o mais alto do dia, mas é o menor desde 5 de março de 2001. Em abril, a queda acumulada é de 1,75% e, no ano, 5,20%. Como já era esperado, dados sobre a economia norte-americana tiveram forte impacto sobre o mercado no Brasil. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e o risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do país - bateram recorde. "Saiu o número de emprego nos EUA na sexta-feira, as bolsas puxaram bem, e o dólar já abriu em queda", disse Rafael Savoia Simão, gerente de câmbio da corretora Global Hedging. As empresas americanas deram um salto nas contratações em março, reduzindo a taxa de desemprego para 4,4%, o menor nível em cinco meses. No período, foram contratados 180 mil trabalhadores. Os números, divulgados ontem pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, revelam uma atividade econômica mais forte do que previam os analistas. Os economistas projetavam a criação de 135 mil empregos e uma taxa de desemprego de 4,6%. "A Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) também está bem firme para cima, bateu hoje a máxima acima dos 47 mil (pontos). (Está) batendo recorde em cima de recorde, é difícil conseguir controlar o dólar", afirmou Simão. Às 16h40, a Bolsa registra alta de 0,78%. Risco Brasil recorde Ele aponta ainda para o risco Brasil - taxa que mede a confiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do país. Nesta segunda, o risco renovou a mínima histórica e atingiu os 154 pontos base. Neste patamar significa que os papéis da dívida brasileira pagam um prêmio de 1,54 ponto porcentual acima dos títulos norte-americano considerados sem risco. Há uma semana, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o risco país caminha para o nível de 100 a 110 pontos base "em breve". Este prêmio influencia as taxas pagas pelas empresas brasileiras para captar recursos no exterior. Ou seja, o risco Brasil em queda significa menor custo de captação tanto para o governo brasileiro quanto para as empresas do País. A queda do risco abre a possibilidade para que o Brasil atinja o investment grade, classificação dada os ativos considerados de baixo risco de crédito pelas agências de classificação. Para se ter uma idéia, se o México for tomado como exemplo de comparação, o Brasil está a 60 pontos de receber esta classificação, já que o risco daquele país, que já é considerado grau de investimento pelas agências, oscila atualmente na casa de 100 pontos. Veja o risco dos países O JP Morgan calcula o risco de alguns países emergentes. A média destas taxas é indicada pelo Embi Plus. Veja abaixo o patamar de fechamento do risco destes países na sexta-feira: Polônia: 48 Egito: 56 Bulgária: 64 África do Sul: 74 México: 94 Rússia: 98 Peru: 125 Ucrânia: 145 Panamá: 147 Colômbia: 152 Filipinas: 161 Média dos países emergentes (Embi Plus): 163 Brasil: 164 Indonésia: 170 Argentina: 202 Turquia: 211 Venezuela: 211 Equador: 646