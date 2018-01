Dólar volta a fechar em baixa e Bolsa sobe 1,18% O dólar comercial retornou à trajetória de queda, interrompida ontem depois 11 baixas seguidas, após a divulgação da ata da reunião do Federal Reserve de 22 de março. A reação do dólar foi rápida e colada ao escorregão dos juros dos Treasuries. A moeda norte-americana fechou no patamar mínimo do dia em R$ 2,5740, em baixa de 0,46% em relação aos últimos negócios de ontem. Trata-se do menor patamar desde 17 de fevereiro passado, quando fechou cotada a R$ 2,5630. Com a leitura da ata, os investidores avaliaram que a alta de juros nos Estados Unidos não será tão agressiva quanto receavam. Com isso, o investimento em países emergentes continua sendo atrativo para os investidores. Além da queda do dólar, a ata influenciou a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que fechou em alta de 1,18%, com 26.206 pontos.