Dólar volta a operar em alta, cotado a R$ 2,9000 O dólar comercial voltou a operar em alta no início da tarde. Às 14h55, a moeda norte-americana está cotada a R$ 2,9000 na ponta de venda dos negócios. Trata-se de uma alta de 1,40% em relação aos últimos negócios de ontem. A cotação máxima do dia é de R$ 2,9020 e a mínima é de R$ 2,8100. Segundo apurou a editora Silvana Rocha, o movimento de alta para o dólar é resultado de uma demanda maior pela moeda por parte de tesourarias de bancos. O fato é que novamente o Banco do Brasil (BB) influenciou o mercado cambial, comprando mais de US$ 100 milhões. As instituições financeiras acompanharam o movimento e reduzirem suas operações que apostam em queda do dólar.