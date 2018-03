Dólar volta a registrar queda por fluxo e cenário externo

O fluxo positivo de recursos, especialmente pela conta financeira, e as notícias favoráveis à economia global no mercado internacional levaram o dólar de volta ao caminho que vem percorrendo sistematicamente nos últimos meses: para baixo. Como apontou um operador, a moeda tem intercalado dias de queda com um ou outro de alta ante o real, mas o que se nota é que volta a cair sempre para patamares cada vez menores. E nesta quinta-feira, 8, não fugiu a essa regra: a moeda marcou nova mínima no ano. No mercado à vista, o pronto da BM&F recuou 1,09%, para R$ 1,7374, enquanto no balcão a baixa foi de 0,97%, para R$ 1,7390. O giro das operações com liquidação em dois dias (D+2) no mercado à vista era de US$ 2,175 bilhões perto das 17 hs, enquanto ontem era de US$ 2,531 bilhões no mesmo horário.

A queda também se viu na relação com outras moedas, na medida em que os dados animadores da economia impulsionaram a busca por ativos de maior risco e rentabilidade. O euro, perto das 16h40, avançava 0,14%, a US$ 1,4782, a libra subia 0,51%, a US$ 1,6078, enquanto o dólar avançava na relação com a divisa japonesa, para 88,47 ienes.

As varejistas norte-americanas, por exemplo, registraram, coletivamente, o primeiro crescimento nas vendas no conceito de mesmas lojas desde agosto do ano passado. O índice de vendas de mesmas lojas da Thomson Reuters subiu 0,6% em setembro. Com esse aumento, o setor evitou o que seria a primeira vez nessa década que um mesmo mês teria dois anos seguidos de declínio nas vendas.

Outro dado positivo dos EUA veio do mercado de trabalho. O número de trabalhadores norte-americanos que entraram pela primeira vez com pedido de auxílio-desemprego caiu 33 mil, após ajustes sazonais, para 521 mil na semana até 3 de outubro, enquanto a previsão dos economistas era de uma queda de 11 mil. Os estoques no atacado dos EUA, por sua vez, caíram 1,3% em agosto ante julho, para nível sazonalmente ajustado de US$ 381,2 bilhões, enquanto a projeção era de queda de 1%.

Além disso, as bolsas europeias fecharam em alta nesta quinta-feira, com as ações do setor de mineração liderando o movimento, após a Alcoa dar início a temporada norte-americana de balanços do terceiro trimestre nos EUA com um inesperado lucro. Adicionalmente, dois dos maiores bancos centrais da região mantiveram suas políticas monetárias inalteradas - o banco central da Inglaterra e da Europa - no aniversário de um ano do corte juro coordenado pelos maiores BCs do mundo para controlar a crise financeira.

Depois do ajuste de posições que levou a uma pequena alta da moeda ontem, o dólar já abriu em queda nesta quinta-feira e se manteve assim durante todo o dia. "Foi mais um dia em que (a divisa) está surfando na onda positiva do mercado internacional", disse Felipe Brandão, operador para mercados emergentes da Icap Brasil, acrescentando que a moeda está com correlação forte com as bolsas (estas sobem, o dólar cai). Segundo ele, o mercado também assistiu um fluxo "ligeiramente positivo" e ainda reage à expectativa positiva de novas entradas. "Há a perspectiva de que entre um volume bem razoável de recursos até o final do ano", destacou. Por isso, "não deve mudar muito o cenário" para o dólar na relação com o real.

O governo pareceu ter afinado o discurso em torno da apreciação do real e, nos últimos dias, o que mais se ouviu do alto escalão foi a frase que diz que o câmbio atual "é o preço que o Brasil paga por seu sucesso" e pela rapidez com que saiu da crise. A frase já havia sido dita pelo ministro Guido Mantega, da Fazenda, no final de setembro, foi repetida ontem pelo secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, e hoje foi dita quase que simultaneamente, em eventos diferentes, por Mantega e Miguel Jorge (do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior).

"Não tem o que fazer por enquanto", opina Marcos Trabbold, operador da B&T Corretora de Câmbio, ao avaliar que o dólar está "derretendo" no mercado doméstico. "Há uma forte entrada de recursos e, por enquanto, a moeda não tem piso", reiterou. "A cada nova retomada da queda, ela cede mais um pouco".

O BC continua a comprar moeda no mercado à vista diariamente e hoje também o fez, fixando a taxa de corte em R$ 1,741. Desde 8 de maio, quando retomou as compras, o BC já enxugou US$ 14,321 bilhões. Além disso, por conta da captação de bônus Global 2041, as reservas internacionais subiram ontem (data da entrada dos recursos dessa captação) em US$ 1,448 bilhão, para um total de US$ 226,568 bilhões, segundo o BC.