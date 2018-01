Dólar volta a significar proteção e ultrapassa a marca dos R$ 3,50 O mercado de câmbio parece ter interrompido mesmo a tendência de queda nas cotações que iniciou o ano e já registra três dias consecutivos de alta, mesmo com o BC fazendo ontem uma intervenção direta no mercado à vista. Mesmo que haja notícias positivas internamente, a perspectiva é de que os investidores estão realmente de volta à busca por proteção usando o dólar, com os temores da guerra de George W. Bush contra o Iraque. O dólar abriu em alta de 0,80%, cotado a R$ 3,508. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.