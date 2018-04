Dólar volta a subir com eleições Ao contrário do que se dizia, US$ 30 bilhões não foram suficientes nem para aliviar os mercados no curtíssimo prazo. Embora o clima ainda seja mais tranqüilo, as cotações do dólar e dos juros continuam nas alturas. Os bancos estrangeiros continuam cortando linhas de crédito ao Brasil e o movimento é de saída. Teme-se no mercado que o dinheiro do Fundo Monetário Internacional (FMI) só sirva para financiar essa saída, com uma conta cara para o governo brasileiro no futuro. Assim, a sucessão presidencial e as perspectivas econômicas para o País sob novo governo, a partir do ano que vem, voltaram a ditar o humor dos investidores. O momento agora é de muito pessimismo em relação à candidatura de José Serra (PSDB/PMDB), o favorito do mercado. E os demais assustam. Muitos dos que apostavam na recuperação do candidato governista a partir de 20 de agosto, quando começa o horário eleitoral gratuito, desanimaram com os resultados das últimas pesquisas. Serra continua caindo, aproximando-se mais do quarto colocado, Anthony Garotinho (PSB), enquanto Ciro Gomes (Frente Trabalhista) está quase empatado com o líder das pesquisas de intenções de voto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com esses resultados, as instituições financeiras voltaram a reduzir suas projeções de crescimento da economia e a elevar as previsões de inflação, de acordo com pesquisa semanal do Banco Central (BC). O resultado desse desânimo dos investidores, inclusive estrangeiros, foram fortes pressões sobre as cotações, ainda que o BC tenha intervido no câmbio, que os recursos do FMI cubram boa parte das necessidades de dólares em 2002 e 2003 e que a confiança na atual equipe econômica seja muito grande. O dólar comercial foi vendido a R$ 3,1500 nos últimos negócios do dia, em alta de 4,30% em relação às últimas operações de sexta-feira, oscilando entre R$ 3,0650 e R$ 3,1600. Com o resultado dessa segunda, o dólar acumula uma alta de 36,01% no ano e 12,06% nos últimos 30 dias. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 23,650% ao ano, frente a 23,740% ao ano sexta-feira. Já os títulos com vencimento em julho de 2003 têm taxas de 26,530% ao ano, frente a 26,530% ao ano negociados sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 2,62% em 9723 pontos e volume de negócios de R$ 406 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 28,39% em 2002 e 11,34% em nos últimos 30 dias. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, apenas quatro apresentaram altas. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,65% (a 8688,9 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - subiu 0,06% (a 1306,84 pontos). Às 18h, o euro era negociado a US$ 0,9792; uma alta de 0,89%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em baixa de 1,05% (371,57 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.