Dólar volta a subir com fim do acordo PT/PMDB O mercado de câmbio começou o dia com todos os sinais de que seguiria o mesmo comportamento positivo registrado ao longo da semana, desta vez alimentado pelo bom resultado do leilão de rolagem da dívida cambial do BC durante a manhã e pelo fluxo positivo de moeda. O dólar chegou a cair mais de 2%, batendo na mínima do dia a R$ 3,40. Mas o rompimento do acordo entre PT e PMDB na composição ministerial de Luiz Inácio Lula da Silva fez a moeda norte-americana cair. Logo no retorno dos negócios após o almoço, quando a notícia já estava no ar, o câmbio devolveu a queda de ontem e acabou encerrando o dia na máxima de R$ 3,490, uma alta de 0,29%. Embora a sinalização parlamentar em Brasília seja de que o acordo dos partidos envolvendo as presidências da Câmara e Senado está mantida, bem como os sinais do PMDB de que não irá atrapalhar o governo Lula nas reformas, o rompimento foi mal recebido pelos agentes financeiros e acabou virando um bom motivo para uma realização de lucros após cinco dias de quedas consecutivas da moeda norte-americana. Bolsa aprova ministério A bolsa paulista, mesmo com a alta no dólar, manteve o fôlego e fechou em alta de 2,51%, depois de ter cravado a máxima de 3,55%, superando a marca dos 11.500 pontos. A arrancada do mercado de ações no final de ano já é tradicional, por se tratar de um período em que os administradores de carteiras montam posições para o ano seguinte e buscam ações que estão com preços baixos. Isso explica o forte movimento financeiro, de R$ 858 milhões, Para os investidores, os bons nomes do ministério de Lula superam o rompimento do acordo entre PT/PMDB. Outra notícia que contribuiu para manter a Bovespa em alta forte foi a aprovação pelo conselho de administração da Petrobras de uma política de recompra de ações. Petrobras PN fechou em alta de 3,18% e a ON, com valorização de 4,84%. Juros estáveis Depois do ajuste à decisão do Copom em elevar a Selic em três pontos percentuais, para 25% ao ano, o mercado de juros manteve-se hoje à parte do comportamento verificado nos demais mercados, registrando pequenas oscilações. O DI janeiro, o contrato mais curto fechou em 24,85% ante 24,80% de ontem. Já o contrato DI de abril, o mais negociado, fechou em 26,50% ante 26,47% ontem.