Dólar volta a subir e chega a R$ 2,1540 De uma pequena oscilação no início da manhã, o dólar passou para uma forte alta. Há pouco, a moeda norte-americana estava cotada a R$ 2,1540 na ponta de venda dos negócios - alta de 1,08% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. É a cotação máxima apresentada até agora. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 17,950% ao ano, frente a 17,800% ao ano registrados na sexta-feira. A situação da Argentina é o motivo de apreensão nos mercados financeiros. Há pouco, a notícia de que a agência de classificação de risco Standard & Poor´s (S&P) colocou todos os ratings (classificação) da Argentina em observação, com indicações negativas, provocou ainda mais apreensão entre os investidores. Em comunicado ao mercado, a agência disse que a reavaliação é uma resposta à crise política pela qual passa o país e reflete o aumento dos riscos para o programa econômico do governo. A S&P também colocou em análise empresas, instituições financeiras e governos locais e regionais relacionados à Argentina.