Dólar volta a subir; mercado aguarda anúncio sobre BC O mercado de câmbio amanheceu comemorando a relação de boas notícias estampadas nos jornais e a queda do dólar chegou a atingir 1,59%, cotado a R$ 3,71. Com o decorrer da manhã, a desvalorização perdeu força com firme demanda de empresas que precisam honrar compromissos externos nos próximos dias. Na máxima, a moeda norte-americana chegou a R$ 3,775, com alta de 0,13% e encerrou a manhã estável, a R$ 3,77. No início dos negócios da tarde, a moeda voltou a subir. Às 14h50, subia 0,53%, a R$ 3,79. O assunto de maior destaque nas mesas de operações na manhã de hoje era, mais uma vez, o nome que ocupará a presidência do BC. E o mistério foi resolvido no início da tarde, com a confirmação de que o posto será ocupado pelo ex-presidente do BankBoston, Henrique Meirelles. O anúncio oficial será feito às 15 horas, segundo a assessoria de Meirelles. O nome do ex-presidente do BankBoston chegou a ser cogitado pelo mercado nos primeiros momentos pós-eleitorais, mas foi esquecido e somente na manhã de hoje foi retomado. Desta vez, os rumores estavam certos. No mercado, antes da confirmação, as opiniões se dividiam. Uns aplaudiam Meirelles dizendo que ele conhece o mercado e tem bom trânsito internacional. Outros apontavam como restrição o fato de Meirelles ser "mais político e menos técnico". A contra-argumentação é que Meirelles pode ser um presidente competente, cercado de técnicos mais competentes ainda, coisa que "ele sabe escolher bem". Clique aqui para saber como está o dólar