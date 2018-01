Dólar volta a subir na Argentina Aos poucos analistas começam a desconfiar da política de flexibilização do mercado de câmbio do Banco Central na Argentina. Nesta sexta-feira, o dólar voltou a subir e fechou em 3,39 pesos para venda, uma alta de 0,6%, dois centavos a mais que o fechamento de ontem. Para a compra, a moeda foi negociada por 3,34 pesos. Eles temem que o "feitiço possa virar contra o feiticeiro", ou seja, que a moeda volte a disparar e o BC tenha que impor novas regras de controle do câmbio. Leia o especial