Dólares na bagagem A inflação de mais de 1% ao dia nos meses finais do governo Sarney e a incerteza sobre o que iria acontecer com a economia no futuro governo de Fernando Collor, faziam do dólar um instrumento de proteção. O mercado de câmbio estava a todo o vapor. Muita gente comprava a moeda norte-americana de manhã e vendia à tarde para ganhar com a diferença das cotações. Mas o cenário hoje, passados 10 anos, é bem diferente. Com a estabilidade da economia, o dólar perdeu seus atrativos e não é uma boa opção como investimento. "Nos últimos anos, o Banco Central (BC) desburocratizou as regras e, hoje em dia, o passageiro pode adquirir, com facilidade, seus dólares para viajar ao exterior", garante o analista sênior da unidade internacional do Banco do Brasil (BB), João Balbino Corrêa. Confira a seguir como você deve proceder: O primeiro passo é procurar uma agência bancária que esteja autorizada a operar câmbio. Nos próprios aeroportos encontram-se bancos que oferecem dólar. Consulte as cotações. Atualmente, não existe mais limite de dólares e nem um prazo mínimo entre uma comprar e outra. Mas existem algumas regras para o setor. 1- Dinheiro vivo ou traveler check ? Apesar das facilidades de ter em mão o dinheiro vivo, como maior liquidez , há a questão da segurança. No caso de perda ou roubo de papel moeda, não há como reembolsar este dinheiro. No caso do traveler check, ou cheque de viagem, a segurança é maior. Se você perder os cheques ou for roubado, o valor é reembolsado pelo banco. 2- Forma de pagamento Se você for comprar até U$S 3 mil, pode pagar à vista, com dinheiro. Os bancos aceitam o pagamento em cheque, mas se ele for de outra instituição financeira, o dinheiro deve ser compensado antes da liberação dos dólares. Acima de U$S 3 mil, o pagamento é feito por meio de um débito em conta corrente ou caderneta de poupança. Procure o banco do qual você já seja cliente. Isso facilita a operação. 3- Documentos Somente nas comprar de até U$S 3 mil é necessário apresentar a passagem. Tenha em mão o documento de identidade (RG) e o CPF.