Domésticos têm recolhimento unificado do INSS do mês e 13º O Ministério da Previdência Social unificou excepcionalmente neste mês a data de recolhimento das contribuições ao INSS dos empregados domésticos do mês de novembro e do 13º salário. De acordo com portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, o recolhimento dessas duas contribuições deverá ser feito até o dia 19. O objetivo da mudança, segundo o Ministério, é facilitar para o empregador doméstico, que deveria recolher a contribuição de novembro até o dia 15 e o 13º salário até o dia 20, que cairá no sábado.