'Dominância fiscal' pode explicar decisão de manter os juros Desde a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em 29 de julho, a economia apresentou um quadro evidente de deterioração. Alguns indicadores com impactos diretos sobre a trajetória da inflação, caso da taxa de câmbio, que avançou 12,5% no período, evoluíram fortemente no sentido de pressionar os índices de preços. Outros, porém, como a própria evolução do PIB, em baixa forte, e as taxas de desemprego, em alta acelerada, atuam no sentido de refrear a demanda e a pressão da alta nos preços.