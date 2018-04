Domingo Cavallo dará aulas em Washington O ex-ministro da Economia da Argentina, Domingo Cavallo, assumirá neste ano o cargo de professor da Universidade de Georgetown, em Washington, nos Estados Unidos. Cavallo, autor da conversibilidade, não é o único protagonista da crise argentina a perder o emprego aqui e sair para trabalhar no exterior. Outros dois ex-ministros da Economia, José Luis Machinea e Jorge Remes Lenicov, já tomaram o mesmo caminho, por indicações do governo. Machinea, ministro no governo do ex-presidente Fernando de la Rúa, trabalha na direção Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), desde que foi demitido da administração federal, em março. Na época, o risco país da Argentina registrava preocupantes mil pontos básicos - hoje está em torno de 7 mil pontos. Por sua vez, Remes Lenicov, ex-ministro do atual governo, passou a ser o embaixador de uma Argentina em default na União Européia, em Bruxelas, na Bélgica. Além dos três ex-ministros que ganharam emprego no exterior depois de deixar o cargo, o ex-presidente do Banco Central, Mario Blejer, também assumiu um posto fora da Argentina, após sua demissão. Blejer, que deixou o governo do atual presidente Eduardo Duhalde porque vivia às turras com o ministro da Economia, Roberto Lavagna, integra hoje o diretório do Banco da Inglaterra, em Londres. Nos próximos dias, será a vez do ex-secretário de Energia, Alieto Guadagni, assumir o cargo de representante da Argentina no Banco Mundial. Ligado ao presidente Duhalde, ele foi convivado por Lavagna a deixar o cargo, há quinze dias, mas acabou indicado por Duhalde para o novo emprego. Na mão inversa, Lavagna deixou a representação do País na UE para assumir o cargo de ministro, numa dança de cadeiras com seu antecessor e agora embaixador, Remes Lenicov. Na última sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Carlos Ruckauf, anunciou a demissão do seu vice-ministro, Jorge Faurie. O motivo foi a amizade de Faurie com o secretário particular do ex-presidente Carlos Menem, Ramon Hernández, acusado de ter uma conta de US$ 6 milhões na Suíça. Demitido aqui, Faurie, que também é amigo de Duhalde e de Ruckauf, acabou igualmente empregado no exterior. A ele, o atual governo destinou a embaixada da Argentina em Portugal.