Dona da JBS estrutura operação para disputar mercado de saneamento

Ainda sem ativos, a Zetta Ambiental está sendo estruturada como um braço da Zetta Infraestrutura, empresa criada no fim do ano passado pela holding para adentrar as áreas de construção, energia e saneamento.

O time para tocar a empresa já começou a ser recrutado no mercado. Rafael Garofano, que atuou na OAS entre 2008 e 2012, tornou-se, este mês, gerente de novos negócios da Zetta Ambiental. O executivo é membro da Comissão de Saneamento Básico do Instituto dos Advogados de São Paulo e já atuou brevemente também na área de concessões da Mendes Júnior, entre junho e dezembro do ano passado. OAS e Mendes Júnior estão entre as empreiteiras envolvidas na operação Lava Jato, que investiga denúncias de corrupção na Petrobrás.

Além do setor de saneamento, a Zetta Infraestrutura vai atuar em energia, logística, desenvolvimento urbano e iluminação pública. Somente o segmento de energia está mais evoluído e já era uma aposta da J&F antes da criação da Zetta. Em meados do ano passado, Augusto Cesar Uzêda, ex-diretor da área internacional da OAS, foi contratado pela J&F para comandar a Zetta Infraestrutura.

