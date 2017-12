Dona de Cannes Lions compra Use Fashion

O Grupo Ascential, proprietário do Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade, que tem o Estadão como parceiro oficial no Brasil, está aumentando sua operação no País. A companhia acabou de adquirir a empresa brasileira Use Fashion, consultoria de tendências de moda, com o objetivo de atender confecções de pequeno e médio porte no Brasil.

Segundo Letícia Abraham Malta, principal executiva do Ascential na América Latina, a aquisição vem se somar à oferta que a companhia já tem no segmento, com a WGSN, que tem operação global, incluindo no Brasil, mas destina-se a um público diferente.

A compra da Use Fashion veio para adequar tanto o conteúdo ofertado quanto o preço do serviço para as pequenas e médias empresas. “A WGSN fala de estilo e de passarela de uma maneira que é pouco acessível para o pequeno empresário”, diz a executiva. “A Use Fashion tem uma abordagem simplificada, com as informações organizadas de maneira mais didática.”

Um dos públicos-alvo da Use Fashion são as pequenas confecções do interior do País, um público que não é atendido pela WGSN, que é voltada a negócios de maior porte. “O serviço, que é vendido em uma assinatura anual, oferece as informações que um empresário vai precisar para desenvolver sua coleção”, explica.

Gestão. Letícia passou a ser executiva do Ascential – que, na época, ainda se chamava Top Right Group – depois que sua agência Mindset, especializada em pesquisa de comportamento de consumo e planejamento de marca, foi adquirida pela empresa britânica, em agosto de 2013. Ela seguiu à frente do negócio que havia fundado e depois assumiu a gestão do grupo como um todo. Membros da família de fundadores da Use Fashion também continuarão no comando da consultoria.

O grupo Ascential hoje está presente em cerca de 150 países. No Brasil, além das consultorias de tendências e da gestão da participação da delegação brasileira no festival Cannes Lions, é proprietária também de um evento de grande porte voltado ao setor de educação. Trata-se da feira Bett Brasil Educar, cuja próxima edição está marcada para maio de 2018.