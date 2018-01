Dona do Booking.com investe no Hotel Urbano

O Hotel Urbano não informou qual o tamanho da fatia vendida ao Priceline, mas destacou que seguem como sócios fundos que já haviam investido na companhia: o Tiger Global e o Insight Venture.

Além do investimento minoritário, Hotel Urbano e Priceline firmaram um acordo comercial. A Booking.com passará a ser o fornecedor exclusivo de opções de acomodação localizadas fora da América Latina para o Hotel urbano e o Grupo Priceline será também o parceiro preferencial de hospedagem para os pacotes internacionais oferecidos pelo Hotel Urbano.

"Vamos utilizar os recursos para continuar investindo em tecnologia, na nossa estratégia comercial e em novas parcerias com hotéis", disse à Reuters Joel Rennó, diretor financeiro da companhia fundada em 2011, no Rio de Janeiro, pelos irmãos João Ricardo e José Eduardo Mendes.

Hoje, o Hotel Urbano é líder no segmento de sites de viagens no Brasil, com parcerias com 8 mil estabelecimentos. A expectativa da empresa é dobrar esse número nos próximos 12 meses. Os principais concorrentes do Hotel Urbano são a Decolar.com e a CVC.

Após os Jogos Olímpicos do Rio, a empresa quer expandir suas atividades para Colômbia, Chile, Argentina e México, disse Rennó. Como parte do acordo anunciado ontem, o grupo Priceline oferecerá sua rede global de mais de 680 mil parceiros de hospedagem no mundo ao Hotel Urbano. (Com informações da Reuters).