Dono da Amazon, Jeff Bezos é fotografado comendo uma Iguana em NY

O homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, dono da Amazon, recebeu no último sábado um prêmio de inovação por seus trabalho com a Blue Origin, empresa que pretende levar "pessoas comuns" ao espaço.

Em uma cerimônia reservada em Nova York, organizada pelo The Explorers Club, o tal clube que ofereceu a premiação, Bezos acabou protagonizando a cena que, desde então, viralizou nas redes sociais. O empresário posa para foto experimentando um naco de uma iguana, iguaria servida junto de outros práticos exóticos, como tarântulas e baratas.

A foto é da fotógrafa Emily Driscol que explicou ao site Business Insider que a proposta de um jantar tão pouco convencional era provocar nos convidados uma reflexão sobre as comidas e as espécies tidas como invasoras.