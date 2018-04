Dono da Natura está entre os cem mais ricos da Inglaterra O brasileiro Antonio Luiz Seabra, dono da Natura, é um dos cem moradores da Grã-Bretanha mais ricos, segundo uma lista anual publicada neste domingo, 29, pelo jornal The Sunday Times. A fortuna de Seabra é estimada pelo jornal em 830 milhões de libras (cerca de R$ 3,37 bilhões) e aparece na 84ª posição da lista, que compila as mil maiores fortunas do país. Por sua fortuna, o brasileiro também já esteve na lista dos homens mais ricos do mundo, organizada pela revista Forbes, em 2006. Entre os cem primeiros também aparece o banqueiro e ex-ator Michel de Carvalho, filho de brasileiro com uma inglesa. Ele aparece na 12ª posição da lista em conjunto com a mulher, Charlene de Carvalho, que herdou a cervejaria holandesa Heineken de seu pai, morto em 2002. A fortuna do casal é estimada em 3,05 bilhões de libras (cerca de R$ 12,38 bilhões). Outra brasileira que aparece na lista, na 109ª posição, é Lily Safra, viúva do banqueiro Edmond Safra, morto em um incêndio provocado por seu enfermeiro em seu apartamento de Mônaco em 1999. Sua fortuna é estimada em 650 milhões de libras (cerca de R$ 2,64 bilhões). Bilionários em alta A lista do Sunday Times indica que o número de bilionários vivendo na Grã-Bretanha triplicou nos últimos quatro anos e que suas fortunas cresceram mais do que em qualquer outra parte do mundo. Segundo a lista, há hoje 68 pessoas vivendo na Grã-Bretanha com patrimônio acima de 1 bilhão de libras (cerca de R$ 4 bilhões). O magnata do setor siderúrgico Lakshmi Mittal, nascido na Índia, encabeça a lista dos bilionários, com 19,25 bilhões de libras (cerca de R$ 78,15 bilhões). O russo Roman Abramovitch, dono do time de futebol Chelsea, de Londres, é o segundo maior bilionário na Grã-Bretanha, com 10,8 bilhões de libras (R$ 43,8 bilhões). A rainha Elizabeth II, com uma fortuna estimada em 320 milhões de libras (R$ 1,3 bilhão), aparece apenas na 229ª colocação da lista. Dos dez maiores bilionários do país, apenas três são britânicos de nascimento. A maioria dos bilionários são estrangeiros que escolheram se radicar na Grã-Bretanha, principalmente por questões fiscais. Matéria ampliada às 15h06 para acréscimo de informações