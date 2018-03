Dono da Petrofort continua hospitalizado, sob custódia O empresário Ari Natalino da Silva, preso na madrugada de sexta-feira pela Polícia Federal no Hospital Albert Eistein, onde havia se internado para tratamento de complicações decorrentes de leucemia aguda mieloblástica, continua hospitalizado e sob custódia da PF. Ari Natalino, proprietário da Petrofort Brasileiro Petróleo Ltda., responde a um processo por sonegação de imposto de renda no montante superior a R$ 15 milhões, no período de 1997 a 2000. Há indícios, ainda, de ligações entre ele e o traficante Fernandinho Beira-Mar. A assessoria de imprensa do hospital informou hoje (segunda-feira), por volta das 11h, que o quadro clínico do empresário continua inalterado e não há previsão de alta. Ele continua em tratamento. Também não há previsão para um novo boletim médico. Assim que receber alta, o empresário será transferido para a Custódia da Polícia Federal. Na sexta-feira, no primeiro e único boletim médico divulgado pelo Einstein, os médicos José Henrique Ferreira e Eurípedes Ferreira haviam informado que o quadro clínico do paciente era regular. A Petrofort é apontada como uma das grandes sonegadoras de impostos no País e acusada de alterar os combustíveis comercializados pela rede. Ari Natalino foi também investigado na CPI do narcotráfico, no Congresso, e na Assembléia Legislativa paulista, nas CPIs de roubo de cargas e de combustíveis. O empresário é também investigado por outros crimes. Ele é acusado de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros atos relacionados a fraudes contra a União. A Justiça já determinou 41 quebras de sigilo bancário e fiscal, além de buscas e apreensões contra pessoas físicas e empresas, algumas delas instaladas no exterior. Essas empresas estariam sendo operadas por "laranjas", num vasto esquema de fraudes financeiras. Para a Polícia Federal, Ari Natalino é "uma potência do crime organizado".