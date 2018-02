Dono da Zara passa Bill Gates e se torna o homem mais rico do mundo

Dono da rede varejista Zara, o bilionário espanhol Amancio Ortega passou o fundador da Microsoft, Bill Gates, e se tornou o homem mais rico do mundo na quarta-feira, 7. O levantamento promovido pela revista Forbes, que realiza anualmente o ranking dos mais ricos, aponta que Ortega alcançou a fortuna de US$ 79,5 bilhões, depois de suas ações subirem 2,5% na bolsa - isso equivale a acréscimo de US$ 1,7 bilhão. Bill Gates agora é o segundo mais rico, com fortuna estipulada em US$ 78,5 bilhões.

Em outubro de 2015, Ortega já havia passado Gates pela primeira vez, mas só durante alguns minutos. As ações da Inditex, holding do espanhol, sofreram depreciação logo após a ultrapassagem.

Filho de um ferroviário de La Corunha, Ortega iniciou sua carreira como funcionário de uma loja na sua cidade. Ele começou seu negócio com menos de 100 dólares, com sua esposa Rosalia Mera, produzindo lingerie e pijamas na sala de casa.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A primeira oparição de Ortega na lista foi em 2001, quando ele acumulava US$ 6,6 bilhões. Naquele ano, Gates já era o homem mais rico do mundo, com US$ 58,7 bilhões.